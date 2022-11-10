Очередную партию экипировки отправят мобилизованным из Томской области 12 ноября

Фуру, по словам главы региона, уже начали загружать. Фото: Кирилл Колемасов

Владимир Мазур сообщил о скором отправлении новой партии экипировки для мобилизованных из Томской области. Сообщение появилось в Telegram-канале губернатора.

"Родные бойцов, которые хотят отправить весточку или посылку парням, приносите в пункты сбора до завтрашнего вечера. Не забудьте написать фамилию, имя и отчество, кому передать. Всё доставим!", - написал Владимир Мазур.

Фуру, по словам главы региона, уже начали загружать. В учебные центры отправят 2 бензогенератора, 10 бензопил, строительные инструменты, материалы, одежду, средства гигиены и многое другое.

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