В нескольких домах Томска и Кисловки отключат свет 11 ноября

"Горсети" проведут плановое отключение света Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области и Томске 11 ноября, в пятницу, отключат электричество на ряду улиц. Ресурсная компания заранее сообщает об отключении на своем официальном сайте.

Так, 11 ноября не будет света по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 г. Томск пер. Пришвина 2-6,3,10-12 г. Томск ул. Пришвина 2,3-5,3/1,6,14-32,уч.30-а г. Томск ул. Энтузиастов 3-17,5-а,6-10,6-а,8-а,14-20,20-а,26-32,31

с 09:00 до 16:30 г. Томск ул. Мостовая 18/1 стр.2,18/3,20/5,уч.28 г. Томск ул. Усть-Киргизка 2-я 23 стр.11,23/14,23/17

с 09:00 до 17:00 г. Томск ул. Географическая 1-7,2-10 г. Томск ул. Континентальная 12-а,16-24,16-а,21-б,21-в,21-г,25-33,39-43,47,51-57,57-а,61-67,уч.17,уч.19,уч.21,уч.35,уч.35-а,уч.45/1 г. Томск ул. Контрастная 2,6,7-15,7-а,10,11-а,13/1,14-22,15/1,17/1,19-21,19-а,19/1,21/1,28,уч.4,уч.8,уч.9-а г. Томск ул. Снежная 8 Кисловка ул.Радужная,1-41,2-42,42а

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