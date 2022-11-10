В конце улицы Высоцкого в Томске запустят двустороннее движение в середине декабря

Новая схема движения понадобилась из-за неудобства выезда троллейбусов из кармана. Фото: Ксения Высотина

Мэрия Томска сообщила, что в конце ул. Высоцкого в середине декабря в районе дома №26 будет организовано двустороннее движение. Новая схема движения понадобилась из-за неудобства выезда троллейбусов из кармана.

"Поскольку движение одностороннее, то поток машин иногда мешает водителям во время выезда. Мы проанализировали схему, специалисты департамента совместно с ГИБДД помониторили дорожную ситуацию и приняли решение сделать схему движения по обеим сторонам", - сообщил начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович.

На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании передвижений по городу.

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