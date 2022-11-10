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НовостиЗдоровье10 ноября 2022 8:25

За сутки в Томске COVID-19 заболело почти 50 человек

Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 10 ноября 2022 года
Алёна ГОЛЕВА
Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 10 ноября 2022 года

Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 10 ноября 2022 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 10 ноября 2022 года, в Томской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 404 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 153 жителя Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 154 717 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 594 заболевших новой коронавирусной инфекцией,1 165 человек госпитализировано за сутки, 7 623 - выздоровело, 61 пациент скончался,

Напомним, в Томской области за прошлую неделю зафиксировали 5423 случая ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 15%. Вместе с тем, в Томском районе заболеваемость по-прежнему существенно превышает уровень эпидпорога — на 66,1%.

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