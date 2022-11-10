За сутки в Томске COVID-19 заболело почти 50 человек

Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 10 ноября 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 10 ноября 2022 года, в Томской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 404 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 153 жителя Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 154 717 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 594 заболевших новой коронавирусной инфекцией,1 165 человек госпитализировано за сутки, 7 623 - выздоровело, 61 пациент скончался,

Напомним, в Томской области за прошлую неделю зафиксировали 5423 случая ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 15%. Вместе с тем, в Томском районе заболеваемость по-прежнему существенно превышает уровень эпидпорога — на 66,1%.

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