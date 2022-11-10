За десять дней ноября в Томске почти 400 человек получили уличные травмы

Почти половина из обратившихся - дети Фото: Алёна ГОЛЕВА

Облздрав сообщает, что с 1 ноября 2022 года в Томске пострадало 376 жителей города, которые получили травмы на улице. Из обратившихся 145- дети.

"22 человека, в том числе 13 детей, были госпитализированы в стационары, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно", - уточняет Область здоровья.

Пресс-служба облздрава просит жителей Томска и Томской области соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется носить обувь с толстой устойчивой подошвой с четким рельефом и не торопиться при ходьбе.

Также в городе есть круглосуточные травмпункты, в которых можно получить необходимую помощь при травмировании.

Для взрослых:

Горбольница №3 (Нахимова, 3, тел. 41-98-49)

Поликлиника № 10 (Профсоюзная, 16, тел. тел. 909-210 (доб. 1604)

Центр семейной медицины (Больничная, 11-г, тел. 90-11-09)

Для детей:

Больница скорой медицинской помощи №2 (улица Олега Кошевого, 72, тел. 45-19-04)

ЦКБ Клиника «Больничная» (Больничная, 11-г, тел. 90-11-09).

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