В Томске ушел из дома и пропал 15-летний подросток

Фото: Мэрия Томска

Мэрия Томска сообщает о пропаже 15-летнего подростка, который ушел из дома 6 ноября 2022 года и до сих пор не вернулся. Томичей просят сообщить какую-либо известную о местонахождении ребенка информацию.

"6 ноября 2022 года около 11.00 ушел из дома по ул. К. Маркса и до настоящего времени не вернулся Коротков Тимофей Денисович, 27.05.2007 года рождения", - сообщает мэрия.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза карие.

Был одет: серая вязанная шапка, зимний пуховик средней длины серого цвета с капюшоном, черная спортивная флисовая кофта, черные спортивные флисовые штаны, черные кроссовки. Рюкзак черного цвета.

Томичей, которые могут обладать информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить по номеру: 02 (с мобильного 102) или в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Томска по телефонам: 795-823; 8-952-164-87-07.

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