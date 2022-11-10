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НовостиОбщество10 ноября 2022 6:34

В Томске 10 и 11 ноября пройдет Сибирский форум по промышленному туризму

Мероприятие продлится 2 дня
Кирилл Колемасов
Экскурсии на промышленные предприятия популярны уже более 100 лет и проводятся во всем мире.

Экскурсии на промышленные предприятия популярны уже более 100 лет и проводятся во всем мире.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 и 11 ноября в Томске пройдет Сибирский форум по промышленному туризму, сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Томской области.

Организаторы рассказали, что мероприятие преследует несколько целей: формирование положительного имиджа промышленных предприятий Томской области, создание новых туристических программ для увеличения турпотока в Томскую область и повышение интереса к качеству региональной продукции.

Перспективы направления два дня будут обсуждать руководители предприятий Томской области, представители университетов и власти.

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