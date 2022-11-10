У молодой пары в Северске изъяли более 100 граммов наркотиков. Фото: Владислав Пирогов / "СибФМ"

В городе Северске Томской области сотрудники УНК УМВД России по региону задержали 32-летнего мужчину и 31-летнюю женщину по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оба фигуранта были ранее судимы. По предварительной информации, подозреваемые выполняли роль "закладчиков" — занимались сбытом наркотических средств при помощи тайников.

При обыске в местах жительства подозреваемых обнаружили и изъяли более 100 граммов героина и более 15 граммов гашиша. Наркотики предназначались для дальнейшего сбыта.

За покушение на незаконный сбыт наркотиков в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по 228-й статье УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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