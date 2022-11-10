Томичи могут стать волонтерами на Специальной олимпиаде в Казани

Соревнование пройдет с 19 по 27 января 2023 года в Казани.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Набор волонтеров на Специальную олимпиаду открыла ассоциация волонтерских центров, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Соревнование пройдет с 19 по 27 января 2023 года в Казани и развернется на 16 площадках, где будут соревноваться люди с интеллектуальными нарушениями.
"Стать волонтерами могут люди, имеющие опыт в добровольчестве. Отбор будущих волонтеров будет проходить с помощью онлайн-тестирования и интервью с организаторами", - говорится в сообщении.
Желающим стать волонтерами томичам предстоит встречать и координировать гостей и журналистов, проверять билеты и помогать сотрудникам на информационных стойках и в бюро находок.
Заявки принимаются на сайте до 20 ноября.
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