В Томской области за неделю ОРВИ заболели больше 5 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за прошлую неделю зафиксировали 5423 случая ОРВИ, сообщает Управление Роспотребнадзора по Томской области.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 15%. Вместе с тем, в Томском районе заболеваемость по-прежнему существенно превышает уровень эпидпорога — на 66,1%. При этом 65% всех случаев ОРВИ зарегистрировали на территории Томска.

План вакцинации населения от гриппа на эпидсезон 2022-2023 года выполнен на 58%. Прививки получили 324 527 человек, из них 79 131 ребенок и 245 396 взрослых, вакцинами против гриппа охвачено 34,8% населения Томской области.

Напомним, в Томской области прививку от гриппа можно поставить отечественными вакцинами "Совигрипп" (для взрослых и детей) и "Ультрикс квадри" (для беременных женщин).

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