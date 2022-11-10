Роспотребнадзор требует закрыть две школы в Стрежевом из-за синегнойной палочки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление Роспотребнадзора по Томской области обратилось в Стрежевской городской суд, чтобы приостановить работу двух школ города, где в питьевой воде обнаружили синегнойную палочку. Об этом сообщается на официальной странице ведомства "Вконтакте".

"Вспышечной заболеваемости в школах не зарегистрировано. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Томской области", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в среду мэр города Валерий Дениченко рассказал, что школы №6 и №8 перевели на дистанционное обучение из-за обнаружения синегнойной палочки. Мэр пояснил, что в школах придется полностью заменить систему водоснабжения.

В пробах из других районов города палочку не обнаружили.

Синегнойная палочка для человека является условно патогенной бактерией, в питьевой воде может вызывать болезни мочевыделительной системы, острую кишечную инфекцию, пневмонию и другие заболевания. Чаще всего поражает людей со слабым иммунитетом, пожилых людей.

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