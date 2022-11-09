Томский психолог Болгова назвала причины усталости от работы

Часто на усталость влияют внутренние и внешние факторы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Журналисты "АиФ-Томск" поговорили с психологом Анной Болговой и обсудили, какие могут причины при усталости от работы.

Одна из частых причин усталости от рабочего процесса - это ускоренная жизнь и человеческий фактор - амбиции.

«Очень часто усталость связана не только с работой, но и с ускорением жизни. Также влияют амбиции, нам нужно сделать карьеру. Мы смотрим на миллионеров, которым 21 год и кажется, что это норма жизни. Поэтому очень многие молодые люди начинают себя подгонять. В 25 лет, если ты не купил квартиру, машину и не родил двоих детей, то тебя считают неудачником», - объясняет психолог.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психолог отмечает, что очень часто усталость идет от искусственного и внутреннего ускорения. Человек считывает успехи других людей и старается добиться такой же "нормы жизни" в своем распорядке.

«Мы пытаемся выжать из себя невозможное, это изматывает. Поэтому у нас не хватает сил на работу и на жизнь», - отмечает специалист.

Часто человека изматывает не сам факт выполнения работы, а окружающие факторы: конкуренция, обстановка в мире и на работе и прочее.

Чтобы прийти в норму, психолог Болгова рекомендует посмотреть на свою работу и выделить то, что человеку нравится больше всего. Также важно замедлить темп и требования к себе: «Если вы в 35 еще не директор «Газпрома», то вы не неудачник, с вами все нормально».

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