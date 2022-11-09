Военная прокуратура проведет прием жителей Томской области по вопросам прав мобилизованных. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В военной прокуратуре Томской области в четверг, 10 ноября, пройдет прием граждан по вопросам прав мобилизованных жителей региона, сообщает пресс-служба областной администрации. Прием будет идти с 10 до 13 часов по адресу: улица Карла Маркса, 4, 2-й этаж.

На приеме томичи могут получить консультацию у военного прокурора Томского гарнизона Ивана Сучкова, уполномоченного по правам человека в Томской области Елены Карташовой, начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Томской области Ирины Трофимовой, представителей военного комиссариата региона.

Посетителям необходимо иметь с собой паспорт. Записаться на прием можно по телефону 8(3822)71-48-34.

Можно заблаговременно отправить вопросы на электронный адрес ombudsman@ombudsman.tomsk.ru, а также составить письменное обращение, приложив необходимые документы или копии.

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