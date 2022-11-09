В Томске продажи новогодних товаров увеличиваются в выходные дни

Фото: Елена Белоусова

Журналист "МК-Томск" побывал в одном из томских магазинов и понаблюдал за тем, какая обстановка в предпраздничный период есть на прилавках.

Корреспондент в магазине в районе Фрунзенского рынка увидел различные новогодние атрибуты: кролика, символ 2023 года, снежинки, мишура, гирлянды и прочее.

Фото: Елена Белоусова

Однако работники магазина заметили тенденцию, что ёлки и новогодние украшения пользуются большим спросов на выходных.

"В выходные увеличивается время, которое покупатели могут позволить себе потратить на поход в магазин. Часто покупатели приходят с детьми. В комплексе это увеличивает продажи новогодних товаров", - рассказала кассир Светлана.

Фото: Елена Белоусова

Отметим, что в 2023 году символом стал Чёрный Водяной Кролик, который, согласно различным традициям, принесет удачу и благополучие.

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