В Томской области зафиксировали более 50 случаев заражения COVID-19

Стопкоронавирус.рф опубликовал данные на 9 ноября 2022 Фото: Иван Макеев

В Томской области по состоянию на 9 ноября 2022 года обнаружили еще 54 случая заражения COVID-19. Информацию об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 355 подтвержденных случая.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", 64 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 154 564 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 335 заболевших новой коронавирусной инфекцией в российских регионах, 62 пациента скончалось, 8 492 выздоровели.

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