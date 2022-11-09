Семьи мобилизованных томичей могут получить психологическую помощь от волонтеров

Оказание помощи начнется с 9 ноября Фото: Ксения Высотина

Пресс-служба администрации Томской области сообщает о начале оказания первой психологической помощи близким людям томичей, которых мобилизовали в рамках СВО.

"Специальную подготовку с квалифицированным тренером Российского Красного Креста прошли девять волонтеров – это профессиональные психологи, студенты старших курсов профильных факультетов ТГУ, СибГМУ и ТГПУ. Теперь они ведут дежурство на горячей линии 8-800-250-18-59 и в чат-боте в Телеграме", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что психологическую поддержку могут получить не только семьи, призванных жителей Томской области, но и близкие тех, кто вызвался добровольцем и уехал в зону СВО.

В рамках психологической помощи волонтерами жители области могут поучаствовать в очных консультациях, отправить детей на мастер-классы или экскурсии. Кроме того, уже есть обращения от жен мобилизованных, которые хотят получить уроки оказания первой помощи.

Напомним, в Томске работают пять пунктов сбора посылок для мобилизованных. Принести все необходимое можно до 11 ноября включительно, 12 ноября машина с посылками отправится к адресатам в учебные центры Елани и Чебаркуля.

Читайте также: В Томской области не будет нового этапа частичной мобилизации

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.