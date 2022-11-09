На Яковлева в Томске 18 человек тушили нежилой дом

Из двухэтажного дома давно расселили жителей Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Пресс-служба МЧС России по Томской области сообщает о возгорании нежилого двухэтажного дома на улице Яковлева. В тушении принимало участие 18 человек.

"Ул. Яковлева 39/2. В 13:41 поступило сообщение о загорании в двухэтажном расселенном нежилом доме. Ликвидация в 14:17. 18 человек", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что площадь горения составила 33 квадратных метра, на ликвидации огня приняло участие четыре единицы техники.

Кроме того, с момента обращения на пуль пожарной службы, в 13.41, до полной ликвидации, в 14.17, прошло почти 40 минут.

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