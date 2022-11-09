Администрация Томска организовала 5 пунктов приема посылок для мобилизованных

Следующая отправка - 12 ноября 2022 года Фото: Ксения Высотина

Пресс-служба администрации Томской области сообщает о продолжении сбора посылок от близких и знакомых для мобилизованных жителей региона, которые в данный момент находятся в учебных центрах Елани и Чебаркуля.

"Машина отправится из Томска 12 ноября, последний день приёма передачек - 18 часов 11 ноября. Посылки принимаются в развернутом виде, специалисты упакуют их при отправителе", - говорится в сообщении.

Согласно данным мэрии, посылки отправят в субботу, 12 ноября, но принести все необходимое нужно до пятницы, 11 ноября. Последний срок до 18.00.

Уточняется, что томичи могут принести вещи и все необходимое в пять организованных пунктов, которые находятся в Томске:

Пункты сбора работают по следующим адресам:

Администрация Октябрьского района по адресу ул. Пушкина, 17

Администрация Советского района - ул. Елизаровых, 59

Администрация Кировского района - пр. Кирова, 11А

Администрация Ленинского район - ул. К. Маркса, 34

Управление социальной политики - ул. Белозерская, 24

Уточнить вопросы можно по телефону: 99-12-99.

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