Администрация Томска организовала 5 пунктов приема посылок для мобилизованных

Следующая отправка - 12 ноября 2022 года
Фото: Ксения Высотина
Пресс-служба администрации Томской области сообщает о продолжении сбора посылок от близких и знакомых для мобилизованных жителей региона, которые в данный момент находятся в учебных центрах Елани и Чебаркуля.
"Машина отправится из Томска 12 ноября, последний день приёма передачек - 18 часов 11 ноября. Посылки принимаются в развернутом виде, специалисты упакуют их при отправителе", - говорится в сообщении.
Согласно данным мэрии, посылки отправят в субботу, 12 ноября, но принести все необходимое нужно до пятницы, 11 ноября. Последний срок до 18.00.
Уточняется, что томичи могут принести вещи и все необходимое в пять организованных пунктов, которые находятся в Томске:
Пункты сбора работают по следующим адресам:
Администрация Октябрьского района по адресу ул. Пушкина, 17
Администрация Советского района - ул. Елизаровых, 59
Администрация Кировского района - пр. Кирова, 11А
Администрация Ленинского район - ул. К. Маркса, 34
Управление социальной политики - ул. Белозерская, 24
Уточнить вопросы можно по телефону: 99-12-99.
Читайте также: Мобилизованные солдаты получили письма от жителей Томска
Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.