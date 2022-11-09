В 2022 году 3 тысячам жителей Томска по соцконтрактам выплатили 262 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томской области помощь по соцконтрактам в 2022 году получили более трех тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего было заключено 3074 контракта. Общая сумма выплат по ним составляет около 262 млн рублей.

Социальный контракт — форма поддержки малоимущих граждан, которая доступна семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (14 004 рубля).

По словам и.о. замгубернатора Томской области по социальной политике Марины Киняйкиной, более половины контрактов (1691) заключали в период поиска работы.

"Для развития собственного дела его использовали 530 человек, на ведение личного подсобного хозяйства – 392. А 461 семья направила средства на выход из трудной жизненной ситуации", — пояснила Киняйкина.

Размер выплат для разных типов соцконтракта различается. Так, на открытие собственного дела можно получить до 350 тысяч рублей, развитие подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей. Величина выплаты на поиск работы составляет 15 265 рублей в месяц. Если в период действия контракта человек находит работу, выплата осуществляется еще три месяца в полном объеме.

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