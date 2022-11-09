В больницах Томской области отменили масочный режим для пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области отменен масочный режим для пациентов медицинских учреждений. Об этом сообщается в новом постановлении главного санитарного врача по Томской области Ольги Пичугиной на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, во второй половине сентября масочный режим в больницах региона ужесточили, в стационарах был введен строгий противоэпидемический режим. В августе-сентябре в Томской области регистрировали около 300-400 случаев COVID-19 в день, сейчас эта цифра упала ниже отметки 100 случаев в день.

Согласно постановлению, в медицинских учреждениях Томской области для пациентов сохранятся такие меры, как прием пациентов с признаками острой респираторной инфекции в отдельном помещении и тестирование на COVID-19 и другие респираторные инфекции.

Для сотрудников сохраняются проведение термометрии и опрос перед началом смены, а также масочный режим. При наличии признаков респираторной инфекции такие сотрудники к работе не допускаются.

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