Двоих 18-летних жителей Стрежевого задержали с наркотиками

Молодых людей будут судить по уголовной статье Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Пресс-служба регионального УМВД России сообщает о задержании двух 18-летних жителей Стрежевого Томской области, в тайниках которых обнаружили 25 свертков наркотических средств. В отношении них завели уголовное дело.

"В результате осмотра тайников полицейские обнаружили и изъяли 25 свертков, которые злоумышленники подготовили для сбыта. Согласно проведенной экспертизе содержимым изъятых свертков является наркотическое средство - производное N-метилэфедрон общей массой более 43 грамм", - пишет пресс-служба.

Экспертиза показала, что внутри свертков - наркотическое вещество весом более 40 граммов. Теперь молодых людей будут судить по части 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Молодых жителей Стрежевого задержали, уголовное дело продолжается.

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