Должникам Томска напомнят об оплате счетов за электричество красными квитанциями

Фото: АО "Томскэнергосбыт".

Томичам напомнят о долгах за электроэнергию с помощью красных квитанций, сообщает пресс-служба АО "Томскэнергосбыт".

"АО «Томскэнергосбыт» благодарит всех клиентов, кто всегда вовремя платит по счетам и информирует всех абонентов, что с 1 декабря 2022 года произойдёт изменение тарифа на электрическую энергию. В случае наличия задолженности, сумму долга с текущим начислением оплатить уже будет сложнее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что квитанцию красного цвета в Томске получат 15 тысяч жителей, а потребителям из районов области направят более 4 тысяч документов на общую сумму 97 млн рублей. Организация может предоставить рассрочку долга, сейчас таких соглашений заключено на 10 млн рублей.

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