В Томской области больше 100 человек оштрафовали за уклонение от армии в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Томской области в 2022 году более 120 молодых людей призывного возраста были оштрафованы за непрохождение дополнительного медобследования — форму уклонения от срочного призыва. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции военный комиссар Томской области Сергей Егерь.

Военком признал, что уклонисты в регионе были и в весеннем, и в осеннем призыве, но отметил, что их количество не является критическим.

"Есть граждане, которые не совсем хотят своевременно проходить мероприятия, связанные с дополнительным медицинским обследованием. Почему-то не считают это необходимым. В 2022 году, если сложить весну и осень, к административной ответственности [по статье 21.5 КоАП] привлечены более 120 человек", — заявил Егерь.

Он уточнил, что в Томской области также регулярно выявляются граждане, не согласные с решением призывных комиссий. Они обжалуют решение в судебном порядке, и большинство из тех, чьи иски отклоняют, отправляются в места срочной службы.

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