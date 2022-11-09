Томская область за 2022 год увеличила количество зерна на 55 тысяч тонн

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Пресс-служба администрации Томской области сообщает о завершении уборочных работ. В результате кампании 2022 года аграриям удалось намолотить 504,8 тысяч тонн зерна в бункерном весе. Прирост к 2021 году составил 56,5 тысяч тонн.

"Аграрии региона намолотили 504,8 тыс. тонн зерна в бункерном весе; прирост к прошлому году составил 56,5 тыс. тонн. Средняя урожайность – 30,1 ц/га, что на 2,9 ц/га больше, чем в прошлом сезоне. Также хорошую урожайность показал рапс: 20,9 центнера с гектара (+0,6 ц/га к прошлому году). В общей сложности в этом году аграрии засеяли рапсом 24,28 тыс. га, увеличив площади посевных по сравнению с прошлым годом на 965 га", - сообщает региональная администрация.

Согласно отчетным данным, в Томской области на данный момент завершают подготовку зяби, на урожай которой в 2023 году закупили 3224 тонны минеральных удобрений.

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