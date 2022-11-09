В Томске днем 9 ноября синоптики обещают до +1 градуса и мокрый снег. Фото: Ксения Высотина

В Томске в среду, 9 ноября, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, дневная температура — от -1 до +1 градуса, сообщает томский Гидрометцентр.

В Томской области ожидают небольшой, местами умеренный мокрый снег. В отдельных районах утром гололедные и изморозевые явления, возможны туманы.

Ветер на территории области и в облцентре юго-западный 2-7 м/с. Местами по области порывы до 12 м/с.

Томичей предупреждают о гололедице на дорогах.

Читайте также: Ключевской проезд в Томске временно перекроют 9 ноября

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.