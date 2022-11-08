В третий и четвертый подъезды горевшего дома на Кулагина в Томске сегодня дадут отопление

Из-за пожара подача ресурса была временно приостановлена.
Фото: Кирилл Колемасов
Мэрия Томска сообщила, что сегодня в третий и четвертый подъезды дома по ул. Салтыкова Щедрина, 37/Кулагина, 35 дадут отопление. Из-за пожара подача ресурса была временно приостановлена. В четвертом подъезде также планируется включить электричество.
С завтрашнего дня подключением ресурсов в первом и втором подъезде займется управляющая компания. Жителям разрешили вернуться в квартиры за необходимыми вещами.
Напомним, серьезный пожар произошел в Томске 8 ноября на улице Салтыкова-Щедрина,37/Кулагина,35. По предварительной информации, обошлось без жертв, часть жильцов эвакуировали в специальный пункт. СКР по факту возгорания проводит проверку.
"Комсомолка" вела прямой репортаж.
Читайте также: Жителей 3 и 4 подъездов горевшей в Томске многоэтажки стали пускать за вещами