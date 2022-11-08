В Томске и Кисловке Томской области отключат свет почти на 20 улицах

"Горсети" проведут плановое отключение электричества Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске каждый день проходят отключение электричества в определенных частях города, области, района, микрорайона, деревни или села. "Горсети" заблаговременно публикуют список домов, в которых в определенный промежуток времени не будет света.

Так, на официальном сайте ресурсной компании предоставлен список на 9 ноября 2022 года:

с 09:00 до 13:00 г. Томск ул. Вершинина 28/1 г. Томск ул. Киевская 109/4,109/5 г. Томск ул. Усова 21,21/3,21/7,21/8,21/10,21А,23-а,56

с 09:00 до 16:30 г. Томск ул. Лазо Сергея 3-б,3-г,3/2,5,5-а г. Томск ул. Черных Ивана 36-38

с 09:00 до 17:00 г. Томск ул. Сибирская 97-101,99-а,101-а г. Томск ул. Толстого Льва 57 Кисловка ул.Светлая 1-5,2-10,9-11 Кисловка ул.Урожайная 1-7,2-28,11-27,31-33,47 г. Томск мкр Академический г. Томск пер. Хмельницкого Богдана 9/3 г. Томск пос. Ново-Карьерный 1,1/1,2/2,3-а,5-7,8,38 г. Томск ул. Трамплин Малый 7 г. Томск ул. Хмельницкого Богдана 9

с 13:00 до 17:00 г. Томск ул. Вершинина 28/1 г. Томск ул. Киевская 109/4,109/5 г. Томск ул. Усова 21,21/3,21/7,21/8,21/10,21А,23-а,56

с 14:00 до 17:00 г. Томск пр-кт Ленина 36, 38 стр 22, 38 г. Томск Московский тракт 2,2а,2стр20,2стр 21

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