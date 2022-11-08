В Томской области за сутки выявили почти 50 случаев заражения COVID-19

Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 8 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 8 ноября 2022 года, в Томской области выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 301 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 21 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 154 500 человек.

За последние сутки в стране выявлено 4 320 заболевших новой коронавирусной инфекцией в российских регионах, 63 пациента скончалось, 8 123 выздоровели.

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