Жителя Томской области будут судить за кражу 5 тысяч из кассы магазина

Фото из архива МВД МЕДИА

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о задержании подозреваемого по делу о кражи денежных средств из кассы магазина. Молодого человека из села Парбиг Томской области будут судить по статье "Кража".

"В августе 2022 года обвиняемый при помощи металлического прута выломал дверь в магазин, расположенный на улице Дзержинского села Парбиг, после чего проник внутрь и похитил из кассового аппарата более 5 000 рублей", - сообщает пресс-служба.

Согласно версии следствия, 19-летний подозреваемый самостоятельно взломал дверь в сельский магазин и похитил из кассы деньги.

Обвинительное заключение по части 2 статьи 158 УК РФ направили в Бакчарский районный суд.

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