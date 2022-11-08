В Томске закроют респираторный госпиталь в медсанчасти №2

Медучреждение вернут к работе по основному профилю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Томской области Владимир Мазур 8 ноября, во вторник, сообщил о том, что принято решение закрыть респираторный госпиталь в медсанчасти №2. Медицинское учреждение вернется к работе по профилю.

"Принял решение закрыть респираторный госпиталь в медсанчасти №2 и вернуть медучреждение к работе по основному профилю. Впервые с 3 апреля 2020 года МСЧ-2 возобновляет дежурство по «скорой» и оказание плановой помощи пациентам", - сообщает Владимир Мазур.

Владимир Мазур поясняет, что для закрытия респираторного госпиталя существовали предпосылки: число новых случаев COVID-19 в Томской области снизилось в семь раз, в данный момент госпиталь был заполнен на 20%.

Людей, которые заболели ковидом или нуждаются в помощи будут направлять в респираторный госпиталь Томской районной больницы. Беременных женщин с COVID-19 будут направлять в областной перинатальный центр.

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