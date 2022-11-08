В 2022 году научные роты пополнили 15 выпускников вузов Томска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научные роты Минобороны РФ в 2022 году пополнили 15 выпускников томских вузов, сообщил на пресс-конференции во вторник военный комиссар Томской области Сергей Егерь.

По словам Егеря, в Томской области отмечается рост количества таких призывников. К претендентам на службу в научной роте предъявляется ряд требований — необходимо не только работать по актуальному направлению, но и иметь личные успехи в науке, например, публикации или патенты.

"Для направления в научные роты 15 томичей отобраны по соответствующим показателям. Для Томска это, наверное, немного, но с другой стороны, в течение последних четырех лет работа по направлению научных рот актуализирована и поставлена на поток. Сейчас таких рот 17. Я считаю, 15 человек — это хороший показатель. Он меняется в сторону увеличения, раньше было по 3-7 человек", — сказал Егерь.

Военком добавил, что "кузницами кадров" для научных рот в Томской области являются такие университеты, как ТУСУР, ТПУ, ТГАСУ и Северский технологический институт НИЯУ МИФИ.

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