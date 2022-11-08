Жителю Томска грозит 2 года тюрьмы за кражу металлических деталей для вагонов

Фото: Скриншот из видео "Управления на транспорте МВД России по СФО"

Управление на транспорте МВД России по СФО сообщает о задержании 4-летнего жителя Томска, который подозревается в краже металлического железнодорожного оборудования. Мужчина нанес ущерб в размере около 25 тысяч рублей.

"Мужчина работает в такси, и во время ночной смены увидел лежащие на обочине железнодорожного пути 16 горочных тормозных башмаков и корпус сцепного устройства вагона", - сообщает пресс-служба.

После обнаружения тормозных башмаков житель Томска подъехал на рабочем автомобиле, погрузил их и отвез в пункт приема металла, выручив около 25 тысяч рублей.

Транспортная компания получила обратно свое имущество, а 44-летнего преступника ожидает наказание согласно части1 статьи 158 УК РФ "Кража". Максимальная мера наказания за преступления по этой статье - два года тюрьмы.

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