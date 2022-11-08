Деплес Томской области сообщил о гибели летчика-наблюдателя Комарова

Фото: Деплес Томской области

Департамент лесного хозяйства Томской области сообщает о гибели Комарова Александра, летчика-наблюдателя Колпашевского авиаотделения Томской авиационной базы. Причины трагедии в ведомстве не уточняют.

"Сотрудники Томской авиабазы и департамента лесного хозяйства Томской области глубоко скорбят по случаю безвременной кончины Александра Комарова и выражают глубокие соболезнования родным и близким", - сообщает пресс-служба.

Александр родился в селе Бакчар Томской области, в 2016 году пошел работать в авиалесоохрану десантником, после чего молодой человек стал летчиком-наблюдателем Колпашевского авиаотделения. Мужчина был членом экипажа, который обнаружил и ликвидировал сотни лесных пожаров на севере Томской области.

Уточняется, что у Комарова Александра остались две несовершеннолетние дочки. Прощание с Александром пройдет во вторник, 8 ноября.