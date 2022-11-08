Томская область продолжит сотрудничество с Роскосмосом

Научно-образовательный комплекс уже выполнил научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для Роскосмоса на 5 млрд рублей за 5 лет. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Владимир Мазур провел встречу с заместителем генерального директора госкорпорации "Роскомсос" Валерием Шериным, сообщает пресс-служба областной администрации. Участники встречи обсудили направления сотрудничество области и организации.

Губернатор Томской области рассказал, что оборудование из областного центра исправно служит на всех космодромах страны. Научно-образовательный комплекс уже выполнил научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для Роскосмоса на 5 млрд рублей за 5 лет, а в этом году контракты заключены на 600 млн, но область может делать и больше, заявил Владимир Мазур.

"Мы решили перезагрузить взаимодействие Томской области и «Роскосмоса». Сотрудничество региона и госкорпорации должно выйти на новый качественный уровень – в совместной научной, технологической и образовательной работе", - говорится в сообщении.

На встрече обсудили будущее проекта "Космический урок", который реализуется для школьников администрацией региона. Во время занятия ребята могут пообщаться с космонавтами МКС и Владимир Мазур подчеркнул, что уроки надо продолжать, расширяя аудиторию.

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