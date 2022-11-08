Мэрия Томска организовала пункты сбора посылок для мобилизованных

Принимать посылки будут до 18 часов 11 ноября. Фото: Ксения Высотина

Администрация Томска организовала точки сборка посылок от родственников для мобилизованных, сообщает пресс-служба мэрии. Они отправятся в учебные части в Чебаркуле и Елани.

"Машина отправится из Томска 12 ноября, последний день приема передачек - 18 часов 11 ноября. Посылки принимаются в развернутом виде, специалисты упакуют их при отправителе", - говорится в сообщении.

Посылки принимают по следующим адресам:

Ул. Пушкина, 17 – Администрация Октябрьского района.

Ул. Елизаровых, 59 – Администрация Советского района.

Пр. Кирова, 11а – Администрация Кировского района.

Ул. Карла Маркса, 34 – Администрация Ленинского района.

Ул. Белозерская, 24 – Управление социальной политики.

Задать свои вопросы томичи могут по телефону: 99-12-99

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