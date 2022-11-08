В Томске 8 ноября состоится открытие музея "Следственная тюрьма НКВД" после реконструкции

Фото: nkvd.tomsk.ru

Сегодня 8 ноября состоится открытие мемориального музея "Следственная тюрьма НКВД" после реконструкции, сообщает пресс-служба областной администрации.

Учреждение закрылось на ремонт в январе 2022 года. Работы по расширению экпозиций и масштабному обновлению велись при содействии Фонда памяти музея, учрежденного Музеем истории ГУЛАГа.

Добавляется, что открытие посетит председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Читайте также: В Томске прошли акции дня памяти жертв политических репрессий

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.