Анастасия Волочкова передала привет Томску

Прима-балерина пообещала в скором времени посетить Томск. Фото: Оксана ЗУЙКО

Балерина Анастасия Волочкова передала в своих соцсетях привет Томску. Российская прима пообещала в ближайшее время вновь приехать в сибирский город. Сообщение было записано во время "Неделе моды Вячеслава Зайцева" в Санкт-Петербурге: балерину Волочкову попросили передать привет родному городу юные томички, оказавшиеся на мероприятии.

"Дорогие друзья, я хочу передать привет всем жителям Томска, всем гостям этого красивейшего города. Я там танцевала неоднократно. <...> Моя любовь с вами. Скоро к вам приеду", — сказала Волочкова.

В Томске Анастасия Волочкова выступала совсем недавно: 21 сентября в БКЗ прошла танцевально-вокальная программа артистки. Она исполнила не только привычные акробатические и танцевальные номера, но и несколько собственных песен.

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