Из Томской области за восемь месяцев 2022 года выехали 11 тысяч человек

Томская область оказалась в числе субъектов-лидеров по миграционной убыли населения Фото: Ксения Высотина

Росстат опубликовал статистику демографии населения за первые восемь месяцев 2022 года. В этот период Томская область показала миграционную убыль населения в 11842 человека, уступив в данном антирейтинге только Москве.

Миграционная убыль в регионах учитывает не только внешнюю, но и внутреннюю миграцию. Естественно, что регионы с наиболее мобильным населением показывают самый большой разброс в миграционном приросте или убыли: например, из Москвы выехали 28100 человек, в то время как в Московскую область въехали 51295 человек.

Помимо Москвы и Томской области, значительную убыль населения показали Санкт-Петербург (-7971 человек), Приморский край (-7971 человек), и Белгородская область (-7158 человек). Прирост населения отмечен в Московской (+51,2 тысячи человек), Ленинградской (+22,7 тысяч) областях и Краснодарском крае (+10,7 тысяч).

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