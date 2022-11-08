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НовостиОбщество8 ноября 2022 1:15

В Томске 8 ноября будет - 2°C и небольшой снег

В Томской области столбик термометра опустится до - 5°C
Кирилл Гостев
В Томске 8 ноября будет - 2°C и небольшой снег.

В Томске 8 ноября будет - 2°C и небольшой снег.

Фото: Ксения Высотина

В Томске во вторник, 8 ноября, синоптики прогнозируют небольшой снег и температуры чуть ниже нуля - 0...-2 C, сообщает томский Гидрометеоцентр.

В Томской области местами также пройдет небольшой снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления явления. Температура днем 0...-5 C°.

Ветер в области и облцентре западный, скорость 2-7 м/с.

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