В Томске 8 ноября будет - 2°C и небольшой снег. Фото: Ксения Высотина

В Томске во вторник, 8 ноября, синоптики прогнозируют небольшой снег и температуры чуть ниже нуля - 0...-2 C, сообщает томский Гидрометеоцентр.

В Томской области местами также пройдет небольшой снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления явления. Температура днем 0...-5 C°.

Ветер в области и облцентре западный, скорость 2-7 м/с.

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