В Томской области 10 ноября перекроют движение по дороге Первомайское-Белый Яр

Движение будет недоступно для водителей автомобилей несколько часов Фото: Алёна ГОЛЕВА

Областная администрация сообщает об ограничении движения на автодороге Первомайское Белый Яр в четверг, 10 ноября. Дорога будет полностью перекрыта для автомобилей.

"В этот период специалисты ОАО «РЖД» выполнят ремонт рельсового настила в границах переезда", - сообщает пресс-служба.

Томских водителей просят учесть этот факт и спланировать свой маршрут заранее, выбрав оптимальный путь для своего движения вместо указанного участка. Специалисты также сообщили, что по возможности движение запустят раньше, как ремонтные работы будут полностью завершены.

Ограничение будет действовать в четверг, 10 ноября, с 13.00 до 17.00 на железнодорожном переезде на 188 километре Первомайское Белый Яр (р. п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 101).

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