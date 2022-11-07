В ряде домов Томска и Заварзино отключат электричество 8 ноября

"Горсети" проведут плановое отключение Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске и регионе ежедневно обесточивают определенные адреса. "Горсети" проводят плановые отключения, заранее предупреждая о своих намерениях.

Так, по состоянию на 8 ноября в городе и области отключат свет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:30 г. Томск ул. Бирюкова 12-Б,24-26 г. Томск ул. Герасименко 1/19 г. Томск ул. Обручева 26,30 8 Ноября 2022 с 09:00 до 8 Ноября 2022 17:00 г. Томск ул. Советская 61,65/1 г. Томск ул. Советская,,в индоргис КЛ 65-а Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 119-121,122-126,122/1,123-а,127-131,129-а,129-б,130,132-а,135 Заварзино ул. Правобережная 3-7,3-а,уч.9-а г. Томск Томск ,уч.350 г. Томск ул. Бедного Демьяна 18/4 Заварзино п Заварзино Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №7 1,2-4,2-б,3-а,5,10,11,15-19,16-26,18-а,23-47,30,30-а,36-60,37-а,51,55-67,59-а, 64-66,100-104,100-а,101-103,102-б,103-а,108-116,113-115,115-б,130 Заварзино ул Левобережная 25

с 09:00 до 18:00 Родник ул. Родниковая 1 Томск ул. Геологов (пос.Геологов) 1-3,1-а,1-б,1-г,1/1,1/2,1д,2,3/1,3/2,3/3,5/1,5/2,5/3,7,7/2,7/3,7/4,8/3,9/1,9/2 г. Томск ул. Геологов (пос.Геологов) 3-9,3/3,4-8

с 14:00 до 17:00 г. Томск пр-кт Ленина 38 г.Томск Московский тракт 2,2а,2стр20,2стр 21 г.Томск пр-кт Ленинна 36,38стр22

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