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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:17

Томичи смогут посмотреть на лунное затмение с крыши планетария 8 ноября

Увидеть явление удастся при условии хорошей погоды
Кирилл Колемасов
Лунное затмение можно увидеть 8 ноября.

Лунное затмение можно увидеть 8 ноября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 ноября томичи после 17.00 смогут наблюдать лунное затмение. Явление можно будет увидеть только при хорошей погоде, сообщил журналисту "МК в Томске" астроном Евгений Парфенов.

Интересующимся небесным явлением Парфенов предлагает прийти в томский планетарий. С крыши учреждения можно понаблюдать за затмением совершенно бесплатно. Полная фаза продлится до 18:42.

Кому не хватит места в планетарии Парфенов предлагает выйти на улицу и встать лицом к восточному горизонту.

"Как только Луна появится, смотреть будет почти не на что, потому что Луна только всходит, а Солнце только заходит", - рассказал Парфенов.

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