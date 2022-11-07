Участие принимали актеры профессиональных театров Томска и Северска Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске подвели итоги ежегодного смотра-конкурса молодых артистов профессиональных театров Томска и Северска, сообщает пресс-служба областной администрации. Гран-при соревнования взял актер областного театра куклы и актера "Скоромох" Антон Хонг.

"Дипломом победителя в номинации «Лучший артист театрального сезона 2021/2022г» I степени за мужскую роль отмечен Закир Валиев из Северского музыкального театра, за женскую роль — Ксения Чернышева (Томский ТЮЗ)", - говорится в сообщении.

Дипломы второй степени в этой номинации взяли артисты драмтеатра Дмитрий Упольников и Юрий Шадрин, третье место досталось Константину Калашникову. Второе место за лучшую женскую роль досталось Аполлинарии Мусиновой из ТЮЗа, диплом третьей степени ушел Марине Нечаевой из Северского музыкального театра.

Артистка Северского музыкального театра Виктория Булакова отмечена дипломом за дебют на сцене.

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