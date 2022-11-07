Высокоточное оборудование на 49 млн рублей доставили в томский онкодиспансер

Медтехника предназначена для эндоскопического отделения областного учреждения.. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В томский онкодиспансер доставили новое оборудование, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Медтехника предназначена для эндоскопического отделения областного учреждения. Арсенал медиков пополнили видеоэндоскопический комплекс, УЗИ-аппарат экспертного класса и электрохирургический генератор для коагуляции.

"Новая эндоскопическая система предназначена для исследования слизистых оболочек, верхних и нижних отделов пищеварительного тракта и бронхиального дерева. Оборудование обладает высоким разрешением, функцией оптического увеличения в 140 раз, что в два раза больше возможностей имеющихся сейчас в онкодиспансере систем", - говорится в сообщении.

Как рассказал и.о. главврача Максим Грищенко, медики учреждения прошли специальную подготовку для работы с оборудованием, основной упор был сделан на исследование желудка – это самый сложный орган для исследования.

Уточняется, что по национальному проекту "Здравоохранение" в областной онкологический диспансер из федерального бюджета направлено 200 млн рублей.

Читайте также: В Томской области открыли два фельдшерско-акушерских пункта за 15 млн рублей