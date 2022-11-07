В Томской области 7 ноября обнаружили 10 случаев COVID-19

Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 7 ноября 2022 года Фото: Иван Макеев

Сегодня, 7 ноября 2022 года, в Томской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 254 подтвержденных случаев.

По данным сайта, 16 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 по состоянию на 7 ноября 2022 года. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 154 479.

За последние сутки в стране выявлено 4 421 заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионах Российской Федерации, 4 944 выздоровели, 61 пациент скончался.

Согласно данным с сайта "стопкоронавирус.рф", в регионе наблюдается положительная динамика к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 9 октября сегодня, 7 ноября, максимально низкое число заболевших за месяц.