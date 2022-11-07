Житель Томской области облил дом бензином и угрожал убийством женщине

Ему грозит наказание до 2 лет тюрьмы Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о заведении уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Томской области, который облил бензином дом своей знакомой и угрожал убийством. В отношении него завели уголовное дело.

"Незамедлительно прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции 31-летняя хозяйка дома рассказала, что к ней пришел сожитель ее сестры, который угрожал ей убийством и облил дом бензином", - сообщает пресс-служба.

Выяснилось, что подозреваемым оказался 32-летний житель Томской области Чаинского района, который является мужем сестры потерпевшей.

Молодой мужчина признал свою вину и объяснил поведение неприязненными отношениями с 31-летней хозяйкой дома. В отношении него завели уголовное дело части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Жителю Томской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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