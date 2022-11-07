В Томской области открыли два фельдшерско-акушерских пункта за 15 млн рублей

Фото: Область здоровья

Облздрав сообщает об открытии двух фельдшерско-акушерских пунктов в Томской области. Пункты в деревне Березкино и селе Половинка получили финансирование из федерального и областного бюджетов по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

"Новые ФАПы площадью более 70 квадратных метров приспособлены для приема маломобильных пациентов; для них установлен пандус с двухсторонним ограждением и поручнями", - говорится в сообщении.

Внутри пунктов есть смотровой и процедурно-прививочный кабинеты. Кроме того, ФАПы оборудованы местами, где пациенты могут дожидаться приема врача. Дополнительно есть помещение для хранения лекарств, санузел и другие необходимые для медицинского учреждения объекты.

В Томской области есть уже семь ФАПов, в Новопокровке, Половинке и Березкино уже ведутся приемы граждан. К 2025 году в регионе планируют возвести 31 фельдшерско-акушерский пункт.

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