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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:55

В Томской области 8 ноября перехватят вещание 13 каналов цифрового вещания

Эфир будет перехвачен в рамках проверки систем оповещения
Кирилл Гостев
В Томской области 8 ноября перехватят вещание 13 каналов цифрового вещания.

В Томской области 8 ноября перехватят вещание 13 каналов цифрового вещания.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томской области утром 8 ноября в рамках проверки систем оповещения будет перехвачено вещание 13 цифровых телевизионных каналов, напоминает пресс-служба администрации Томской области.

Вещание будет прервано всего на минуту: с 10.43 до 10.44. Вместо нормального эфира на экраны выведут сообщение "Техническая проверка".

Тестировать электросирены и громкоговорители будут во всех муниципалитетах региона в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне", — отметили в администрации.

Напомним,во вторник в 10.41 в Томске пройдет учебная тревога в рамках тренировки мероприятий ГО. Власти региона просят жителей сохранять спокойствие при звуке сирен или виде скоплений спецтехники.

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