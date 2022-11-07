В Томске ушел из жизни музыкант и радиоведущий Валерий Крыгин. Фото: паблик группы SAVAN "Вконтакте"

Музыкант и радиоведущий Валерий Крыгин умер утром 7 ноября в возрасте 46 лет. Печальную новость сообщили в официальной группе SAVAN Вконтакте, основателем которого является Валерий. 22 октября группа провела юбилейный концерт в честь своего 30-летия.

"Сегодня утром не стало основателя, лидера и идейного вдохновителя группы Savan Валерия Крыгина. Светлая память...", — написали в аккаунте группы. Известно, что последние несколько дней Валерий находился в коме в областной клинической больнице.

Крыгин работал в нескольких томских радиостанциях, в том числе на "Радио Шансон" и "Ретро FM". У музыканта остались жена и дочь.

Редакция "КП-Томск" выражает соболезнования родным и близким покойного.