Продажу сигарет до 21 года предложили запретить в России

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В России остро стоит проблема курения среди молодых людей. Для студентов и школьников табак особенно вреден, поскольку нарушает процессы в растущем организме и приводит к проблемам со здоровьем. Об этом говорит автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Он предлагает поднять легальный возраст приобретения табачных веществ до 21 года и ввести штрафы для нарушителей.

По оценкам Минздрава, в России курить табак начинают в среднем с 17-19 лет. По результатам исследования ВОЗ 2015 года, в России курят 15% школьников и больше половины студентов – 75% юношей и 55% девушек.

В юном возрасте зависимость от табака формируется быстрее, поэтому молодым людям сложнее бросить курить в дальнейшем. Из-за этого развитые страны в последнее время стали более строго регулировать курение среди молодёжи.

Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей» предлагает поднять легальный возраст покупки табачных изделий до 21 года. Через год после поднятия легального возраста предлагается установить административную ответственность для лиц от 18 лет, но не достигших законного возраста, за покупку, употребление и хранение никотиносодержащей продукции. Те, кто нарушит запрет в первый раз, будут должны пройти курс о вреде курения – за последующие нарушения уже будет следовать штраф.

Кроме того, автор проекта предлагает ужесточить наказание для тех, кто вовлекает подростков в курение – таких нарушителей будут штрафовать на 20-40 тысяч рублей, так же, как и граждан, незаконно продающих сигареты. Все штрафы предлагается направлять на финансирование мероприятий по профилактике курения и избавлению от никотиновой зависимости среди подростков и молодежи.

Если продавец повторно отпустит табачное изделие лицу, которое не достигло легального возраста, помимо существующего штрафа, такому продавцу, по задумке Давыдова, следует запретить продавать сигареты на срок от 6 до 12 месяцев.

Свои предложения Дмитрий Давыдов обосновывает положительным опытом других стран, которые борются с курением среди молодых людей путём поднятия легального возраста для покупки и потребления табака. Так, пишет он, в Сингапуре каждый год, начиная с 2019, увеличивался легальный возраст курения – в итоге, с 1 января 2021 года он составляет 21 год. Для нарушителей установлены высокие штрафы. Из-за этих мер курильщики в Сингапуре составляют лишь десятую часть населения, и с каждым годом их становится меньше.

Другая страна, которую приводит в пример Давыдов – США. 20 декабря 2019 года легальный возраст курения в Штатах подняли до 21 года. За один год курить стало на треть меньше учащихся школ и колледжей: с 6,2 млн в 2019 году до 4,47 млн в 2020 году.

Врач-психотерапевт европейского реестра, психоаналитик Игорь Лях в разговоре с nsk.aif.ru признал, что проблема с табакокурением среди молодёжи и, в частности, студентов действительно актуальна.

«Курение стало инициатической процедурой – полулегальным действием, которое, к сожалению, стало ассоциироваться с взрослостью», – сказал эксперт.

Игорь Лях предупреждает, что, идея увеличить легальный возраст курения может принести результаты. Он согласен с Дмитрием Давыдовым, что в случае первого нарушения курильщиков следует не штрафовать, а просвещать – когда молодые люди увидят, с какими последствиями они столкнутся, если не бросят курить, соблазн попробовать «запретный плод» исчезнет.

«Я думаю, что лекции могут быть полезны, потому что часть молодых людей не знакомы с информацией о том, какие могут быть последствия от употребления табака. Теоретически, это может сработать, но всё зависит от того, кто и как будет такие лекции читать – это должны делать профессионально подготовленные наркологи, которые своими глазами видят негативные последствия табакокурения», – подчеркнул психоаналитик.

Дмитрий Давыдов направил свои разработки в Совет Федерации и получил ответ. В ответе от председателя комитета по социальной политике И.Ю. Святенко говорится, что изменения, которые предлагает автор «20 идей», противоречат законам РФ, согласно которым гражданин с 18 лет может осуществлять в полном объеме свои права и обязанности, а также вступать в гражданско-правовые отношения, к которым в числе прочего относится и купля-продажа.

Автор инициативы поблагодарил Совет Федерации за комментарий и обратился к представителям органа повторно, подчеркнув, что его предложения не идут вразрез с законодательством. Он привел в пример закон, согласно которому легальный возраст приобретения оружия в России составляет 21 год – он не ущемляет права молодых людей, а напротив, защищает их самих и окружающих от негативных последствий. То же самое можно распространить на другие виды продукции, приобретение которой молодыми людьми от 18 до 21 года чревато риском.

Дмитрий Давыдов подчёркивает, что, несмотря на кажущуюся «негуманность», его инициатива может привести к радикальному снижению уровня потребления табака среди молодёжи:

«Штраф может образумить молодого человека и мотивировать его к принятию решения бросить курить».

Если поднять легальный возраст и штрафовать за нарушение запрета, то, уверен он, курение станет немодным, поскольку оно окажется под общественным порицанием. Всё вышеописанное даст позитивные результаты – юноши и девушки в России станут более здоровыми, будут меньше тратить на сигареты и обходить стороной другие никотиносодержащие продукты.

Автор «20 идей» надеется, что российские власти поддержат его предложение на законодательном уровне.